Gebroken flesje in Siberië: laborante (28) dood door longpestbacterie, tweehonderd mensen in isolatie

Een Russische laborante is overleden na een ongeluk in een lab in Siberië, waarbij mogelijk de longpestbacterie vrij is gekomen. Ongeveer tweehonderd mensen zijn onder medisch toezicht gesteld of in isolatie geplaatst.

Dat melden Russische staatsmedia en CNN . Het ongeluk gebeurde eind september bij het Onderzoeksinstituut voor Pestbestrijding in Sjelechov, vlak bij de grens met Mongolië. De 28-jarige vrouw zou per ongeluk een flesje hebben gebroken waarin sporen van de longpestbacterie zaten.

Eerst een longontsteking, daarna overleden

Begin oktober overleed zij nadat bij haar een longontsteking was vastgesteld. Alexei Tsydenov, het hoofd van de naburige republiek Boerjatië, zei op sociale media dit weekend dat de medewerker mogelijk aan de pest is overleden.

Wat er precies is vrijgekomen, is nog onduidelijk. Dat zegt Rospotrebnadzor, de overheidsinstantie die toezicht houdt op infectieziekten.

Mondkapjes bij de aluminiumfabriek

De lokale overheid neemt speciale maatregelen. Ziekenhuizen en kraamklinieken in de regio voeren beperkingen in. Een aluminiumfabriek in de buurt van het lab draagt het personeel uit voorzorg op om mondkapjes te dragen.

De rest van de wereld houdt zijn adem in. Sommige Amerikaanse politici pleiten voor ingrijpende reisbeperkingen. “We volgen de situatie nauwgezet, samen met de CDC en onze andere partners binnen de overheid”, aldus de woordvoerder tegen CNN. “Veel details zijn nog niet bevestigd. We roepen de Russische autoriteiten op om snel en openlijk accurate informatie te delen.”

Wat is longpest?

Longpest is een van de drie vormen van pest die worden veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis. De andere twee vormen verspreiden zich doorgaans via contact met besmette vlooien, dieren of besmet weefsel. Longpest kan echter gemakkelijk van mens op mens worden overgedragen via druppeltjes uit de luchtwegen.

Symptomen zijn onder meer koorts, hoofdpijn, kortademigheid, pijn op de borst en het ophoesten van bloed. Die treden doorgaans drie tot zeven dagen na blootstelling aan de bacterie op.

Pest was voorheen bekend als de Zwarte Dood, de pandemie die van 1347 tot 1352 in Europa woedde en zorgde voor miljoenen doden.