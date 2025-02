Estée Lauder schrapt nog eens duizenden banen

NEW YORK (ANP/RTR) - Cosmeticaconcern Estée Lauder gaat 5800 tot 7000 banen schrappen, schat het bedrijf bij het bekendmaken van zijn kwartaalresultaten. Het is volgens het bedrijf, met merken als Bobbi Brown, Clinique, MAC en Too Faced, onderdeel van een "aanzienlijke" uitbreiding van de eerder aangekondigde reorganisatie. Het is niet bekend of ook in Nederland banen verdwijnen.

Vorig jaar februari meldde Estée Lauder 3000 banen te schrappen. Met die kostenbesparing wil het bedrijf onder meer teruglopende verkopen in Azië bij onder meer taxfreeshops op luchthavens compenseren. Estée Lauder heeft de reorganisatieplannen uitgebreid na de verkoopdaling van afgelopen kwartaal en vanwege de inflatie en investeringen om het bedrijf weer te laten groeien. Het is de bedoeling dat het bedrijf met de plannen weer stijgende verkoopcijfers en een dubbelcijferige winstmarge behaalt. Estée Lauder wil daarnaast "externe volatiliteit, zoals mogelijke wereldwijde tariefsverhogingen" kunnen blijven beheersen.

Estée Lauder wil de reorganisatie in zijn gebroken boekjaar 2027 grotendeels hebben afgerond. Naar verwachting bespaart het bedrijf met het plan jaarlijks 800 miljoen tot 1 miljard dollar voor de aftrek van belastingen. Het bedrijf had afgelopen juni wereldwijd ongeveer 62.000 werknemers. Naast het schrappen van banen wil Estée Lauder ook processen binnen het bedrijf versimpelen en versnellen en bepaalde diensten uitbesteden.