Tata Steel bereidt zich voor op 'alle scenario's' heffingen VS

VELSEN-NOORD (ANP) - Als de Verenigde Staten met importheffingen komen voor producten uit Europa dan heeft dit ook gevolgen voor Tata Steel. "Hoewel nog niet bekend, bereiden we ons voor op alle mogelijke scenario's", laat een woordvoerder van de staalfabrikant weten. "Onze collega's in de VS staan in nauw contact met relevante partijen zoals de Amerikaanse Kamer van Koophandel, de Nederlandse ambassade en vertegenwoordigers van de EU in de VS."

De Amerikaanse president Donald Trump wil importheffingen op producten uit Mexico, Canada en China en heeft gezegd dat ook de EU hierop kan rekenen. Tijdens zijn eerste termijn als president kwam hij al met extra heffingen op staal uit de EU.

Volgens de woordvoerder van Tata Steel zijn de VS al sinds midden vorige eeuw een belangrijke markt voor de staalfabrikant, "nu goed voor ongeveer 12 procent van onze totale afzet". "Als daar hogere tarieven worden ingevoerd, raakt dat ons."

De impact van heffingen viel volgens hem uiteindelijk in de vorige ambtsperiode van Trump mee. "Voor speciale en kritische producten werd toen een uitzondering gemaakt, waaronder voor staal. Wij leveren in de VS staal voor batterijen voor elektrische auto's, hoogwaardig verpakkingsstaal en andere geavanceerde en bijzondere staalsoorten die allemaal op dagelijkse basis gebruikt en verwerkt worden in de VS." Hij zegt niet te weten of die uitzondering nu ook weer wordt gemaakt.