Etihad Airways schort vluchten vanuit Abu Dhabi langer op

Economie
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 12:49
ABU DHABI (ANP) - Etihad Airways schort zijn vluchten vanuit en naar Abu Dhabi voor langere tijd op door de oorlog in Iran. Tot zeker donderdagmiddag vliegt de Emiraatse luchtvaartmaatschappij in principe niet, meldt het bedrijf op X. Eerder werd bekend dat Etihad zijn reguliere vluchten van en naar Abu Dhabi tot zeker woensdagmiddag niet uitvoert.
Wel vliegt Etihad mogelijk voor repatriëringsvluchten, vrachtvervoer en het verplaatsen van vliegtuigen. Dat gebeurt "in samenspraak met de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten". De luchtvaartmaatschappij zegt alleen te vliegen als dat veilig is.
