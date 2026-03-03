Nog genoeg voorraad op schepen die vastzitten in Perzische Golf

ROTTERDAM (ANP) - De schepen die vastzitten in de Perzische Golf door de oorlog tussen de VS/Israël en Iran hebben voorlopig nog voldoende voedsel en drinkwater aan boord. "Voor nu zien we geen redenen tot zorg", zegt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). De vereniging houdt de situatie "nauwlettend in de gaten en blijft in contact met de schepen in de regio".

Eerder werd al bekend dat er tientallen schepen onder Nederlandse vlag en van Nederlandse reders in het gebied zijn. Het gaat om zo'n vijfhonderd opvarenden, van wie ruim honderd met de Nederlandse nationaliteit.

Volgens de KVNR worden zeeschepen voor een langere periode bevoorraad. Daardoor is er doorgaans voldoende aan boord. "Tegelijkertijd geldt dat de situatie mede afhankelijk is van wanneer er weer een veilige doorvaart tot stand komt. Het is daarnaast onzeker in hoeverre lokale bevoorrading in het Midden-Oosten (tijdelijk) beperkt is, omdat scheeps- en vliegverkeer grotendeels stilligt."