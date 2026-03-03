Internationale handel onder hoogspanning: waarom de Straat van Hormuz zo belangrijk is

De Straat van Hormuz is een smalle zee-engte tussen Iran en Oman, maar z’n belang reikt tot ver buiten het Midden-Oosten. Deze maritieme doorgang is eeuwenlang een cruciale schakel geweest in de wereldhandel en in de moderne wereld vormt hij een van de meest vitale knooppunten voor de export van olie en gas. Met de huidige oorlog rond Iran zien we hoe fragiel die afhankelijkheid eigenlijk is.

De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf met de Golf van Oman en de open Indische Oceaan. Er is geen alternatief voor scheepvaart die grote volumes olie en vloeibaar gas (LNG) uit de Golf naar markten in Europa, Azië en elders moet vervoeren. Ruim een vijfde tot een kwart van ‘s werelds ruwe olie en LNG passeert hier dagelijks, vaak ruim 20 miljoen vaten per dag, met grote hoeveelheden die richting China, India en Japan gaan.

Dat betekent dat elke verstoring van het verkeer door deze smalle waterweg directe gevolgen heeft voor de beschikbaarheid en prijzen van energie wereldwijd. De huidige escalatie rond Iran heeft al geleid tot een effectieve stilstand van scheepvaart, doordat tankers uit voorzorg zijn omgekeerd of voor anker zijn gegaan.

Oorlog en economische schokgolven

De recente oorlog tussen Iran enerzijds en de Verenigde Staten en Israël anderzijds heeft de geopolitieke spanning in de regio tot een ongekend niveau opgevoerd. Iran heeft gedreigd de Straat van Hormuz te sluiten en alle schepen die doorgaan aan te vallen; de Islamitische Revolutionaire Garde zei letterlijk dat schepen “in brand gezet” worden als ze proberen te passeren.

Hoewel de juridische status van de sluiting discutabel is, heeft de dreiging al geleid tot nul of vrijwel geen commerciële transits. Wereldwijd zijn olie- en LNG-markten daardoor in paniek: prijzen zijn sterk gestegen, verzekeraars hebben hun dekking ingetrokken en zelfs grote scheepvaartmaatschappijen vermijden het gebied.

Economen waarschuwen dat een langdurige blokkade van de Straat van Hormuz een disruptie kan veroorzaken die vergelijkbaar is met de oliecrisis van de jaren ’70, met forse stijgingen van brandstofkosten en bredere inflatoire effecten. In Europa en Azië kan dit tot hogere energieprijzen en groeivertragingen leiden, juist nu de wereldeconomie al onder druk staat.

Geopolitiek en handelsketens

Voor landen die sterk afhankelijk zijn van energie-import, zoals veel Europese en Aziatische economieën, is de situatie een duidelijk signaal van de risico’s van globalisering. Niet alleen energie, maar ook chemische producten of kunstmest (waarvoor LNG cruciaal is) worden deels via deze corridor verhandeld, waardoor verstoringen een kettingreactie kunnen veroorzaken in mondiale toeleveringsnetwerken.

Het conflict rond Iran laat zien hoe geopolitieke instabiliteit in één regio kan uitmonden in wereldwijde economische schokken. De Straat van Hormuz staat symbool voor de kwetsbaarheid van de internationale handel en hoe abrupt die kan worden verstoord als centrale logistieke routes in conflictgebieden liggen..