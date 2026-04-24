EU akkoord met tijdlijn om concurrerender te worden

Economie
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 10:41
NICOSIA (ANP) - De EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben vrijdag hun handtekening gezet onder een routekaart om de interne markt te verbeteren. De EU wil vaart maken met het vereenvoudigen van regels voor de interne markt. Daarmee hoopt Europa concurrerender te worden.
Het gaat om een tijdlijn waarin de Commissie tot eind 2027 wetsvoorstellen doet die handel tussen de 27 lidstaten simpeler moet maken. Het parlement en de lidstaten beloven op hun beurt die voorstellen snel te behandelen.
Een voorbeeld uit de tijdlijn is EU Inc., een voorstel om het makkelijker te maken voor bedrijven om in de hele EU zaken te doen. Dat commissievoorstel moet volgens de tijdlijn voor het einde van dit jaar zijn goedgekeurd door lidstaten en het Europees Parlement.
In het schema staan ook voorstellen hoe de EU mogelijk de energieprijzen omlaag kan brengen. Veel van die commissievoorstellen moeten eind dit jaar of begin volgend jaar goedkeuring krijgen van de andere EU-instituten.
