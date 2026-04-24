Vier jaar cel voor brandstichting binnenstad Arnhem

ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft vrijdag vier jaar cel opgelegd aan de 58-jarige Koert H. voor het stichten van brand in de Arnhemse binnenstad. Door de enorme brand werden in de nacht van 5 op 6 maart vorig jaar tien historische panden verwoest.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel tegen Arnhemmer H. geëist. De rechtbank vond de strafeis te hoog, omdat die meer leek aan te sluiten op een gerichte aanslag. Daarvan is geen sprake geweest. Het ging om "een impulsieve en asociale actie, die volledig uit de hand is gelopen", aldus de rechtbank.

Voor twee medeverdachten had het OM vrijspraak gevraagd. De rechtbank volgde die eis.

H. heeft een container met karton in brand gestoken, achter een winkelpand in de Varkensstraat. Kort daarna ontwikkelde zich een grote uitslaande, verwoestende brand. De schade was enorm. Er vielen geen doden of gewonden.