EU akkoord over verbod op vegetarische kip, vegaworst mag nog wel

BRUSSEL (ANP/AFP) - Het Europees Parlement en de lidstaten hebben donderdag overeenstemming bereikt over een verbod op bepaalde vleestermen voor plantaardige producten. Een omschrijving als vegetarische kip mag straks niet meer worden gebruikt. Dat geldt ook voor combinaties met bijvoorbeeld steak of bacon. Aanduidingen als veggieburger of vegaworst blijven wel toegestaan.

Het Europees Parlement stemde in oktober al in met de maatregel, maar het was nog wachten op een akkoord van de lidstaten. Dat is nu ook gebeurd, tot teleurstelling van een bedrijf als De Vegetarische Slager. "Brussel verbiedt woorden die consumenten allang begrijpen", reageert topman Rutger Rozendaal.

Door kenners wordt het besluit gezien als een overwinning van de Europese boerenlobby. Die beweert al langer dat plantaardige voedingsmiddelen die vlees nabootsen, consumenten mogelijk misleiden en de toch al kwetsbare landbouwsector bedreigen.