Kok begint WK sprint met zege en baanrecord op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Femke Kok is het WK sprint in Heerenveen begonnen met een zege op de 500 meter. De olympisch kampioene was in Thialf met een baanrecord van 36,67 ruim sneller dan landgenote Suzanne Schulting en Kaja Ziomek-Nogal uit Polen.

Kok opende razendsnel met 10,19 tegen Ziomek-Nogal en reed onder haar eigen baanrecord van 36,87, dat ze neerzette eind december tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Ziomek-Nogal reed 37,41.

Suzanne Schulting kwam in de negende rit tegen Rio Yamada uit Japan met 37,30 tot de tweede tijd. Marrit Fledderus zette in de slotrit tegen Lee Na-hyun uit Zuid-Korea 37,50 neer. Dat was goed voor de vierde plaats.

Topfavoriete

De schaatssters rijden later donderdag nog de eerste 1000 meter. Vrijdag staan nogmaals een 500 en 1000 meter op het programma.

Kok, goed voor olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter, is de topfavoriete op het WK sprint. Ze eindigde twee jaar geleden op het WK als tweede achter Miho Takagi. De Japanse rijdt in Heerenveen zaterdag en zondag het WK allround en staat bij het sprinttoernooi niet aan de start. Ook Jutta Leerdam, winnares van goud op de 1000 meter in Milaan en zilver op de 500 meter, doet niet mee aan het WK sprint.