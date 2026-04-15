EU-app voor leeftijdsverificatie klaar voor gebruik, zegt EU-chef

BRUSSEL (ANP) - Een EU-app voor leeftijdsverificatie is "technisch klaar voor gebruik" en "binnenkort beschikbaar voor burgers", zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag. Met de app kan een website of een app de leeftijd van bezoekers verifiëren, "zoals winkels om een ​​leeftijdsbewijs vragen bij het kopen van alcohol", zei ze.

De verificatieapp gebruikt hetzelfde principe als de corona-app van een paar jaar geleden, aldus Von der Leyen. "Je downloadt de app. Je koppelt hem aan je paspoort of identiteitskaart. Vervolgens bewijs je je leeftijd bij het gebruik van onlinediensten."

Ze stelt dat er veiligheidsgaranties voor privacy in de app zijn ingebouwd. "Gebruikers hoeven geen andere persoonlijke informatie prijs te geven behalve hun leeftijd. Simpel gezegd, het is volledig anoniem. Gebruikers kunnen niet worden getraceerd."

'Geharmoniseerde aanpak'

De app moet onderdeel worden van een "geharmoniseerde aanpak" om kinderen in de hele EU te beschermen, zei de voorzitter. Met de mogelijkheid van de app is er volgens haar voor online platforms geen excuus meer om kinderen niet te kunnen weren van hun platform of bepaalde content.

Met de app kunnen ook socialemediabedrijven aansprakelijk worden gehouden, aldus Von der Leyen. De app geeft ouders en leerkrachten "een krachtig hulpmiddel om kinderen te beschermen".

Momenteel zijn Frankrijk, Denemarken, Griekenland, Italië, Spanje, Cyprus en Ierland bezig met een pilot van de app. Wanneer de app precies klaar zou zijn voor gebruik in de hele EU, is nog niet duidelijk.