Noorse olie-export naar recordwaarde door oorlog Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 11:51
OSLO (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van de olie-export van Noorwegen is in maart naar een recordniveau gestegen, aangejaagd door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Noorwegen is een belangrijke exporteur van ruwe olie naar Europa.
Volgens het Noorse statistiekbureau was met de olie-export een bedrag gemoeid van 57,4 miljard kroon, omgerekend 5,2 miljard euro. Ten opzichte van een jaar eerder ging die exportwaarde met 68 procent omhoog. In totaal exporteerde Noorwegen vorige maand 56,6 miljoen vaten olie (van 159 liter).
Noorwegen is daarnaast ook de grootste gasexporteur naar Europa. De waarde van de gasexport bedroeg vorige maand 69,3 miljard kroon (6,2 miljard euro). Dat is 19 procent meer dan in maart vorig jaar, geholpen door de hogere Europese gasprijs vanwege de oorlog.
De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

ANP-539032592

Smakeloze Kim Kötter bedolven onder kritiek na pijnlijk spotje Aidsfonds

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

De idiootste 48 uur van Trump

generated-image (6)

Slim besparen in dure tijden: zo houd je deze maand €150 over

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

Omega‐3‐hype loopt leeg: heeft de visoliepil zijn beste tijd gehad?

anp140426082 1

IMF ziet het voor de economie van de westerse landen somber in.

