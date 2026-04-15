Noorse olie-export naar recordwaarde door oorlog Midden-Oosten

OSLO (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van de olie-export van Noorwegen is in maart naar een recordniveau gestegen, aangejaagd door de sterk gestegen olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Noorwegen is een belangrijke exporteur van ruwe olie naar Europa.

Volgens het Noorse statistiekbureau was met de olie-export een bedrag gemoeid van 57,4 miljard kroon, omgerekend 5,2 miljard euro. Ten opzichte van een jaar eerder ging die exportwaarde met 68 procent omhoog. In totaal exporteerde Noorwegen vorige maand 56,6 miljoen vaten olie (van 159 liter).

Noorwegen is daarnaast ook de grootste gasexporteur naar Europa. De waarde van de gasexport bedroeg vorige maand 69,3 miljard kroon (6,2 miljard euro). Dat is 19 procent meer dan in maart vorig jaar, geholpen door de hogere Europese gasprijs vanwege de oorlog.