Tweede aanhouding voor in brand steken man in rolstoel Utrecht

De politie heeft woensdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar het in brand steken van een man in een rolstoel in Utrecht. Het gaat om een 55-jarige man, meldt de politie. Dinsdag werd kort na het incident al een 37-jarige verdachte aangehouden.

Het slachtoffer werd dinsdagmiddag in zijn elektrische rolstoel in brand gestoken op het Smaragdplein in Utrecht. De 69-jarige man raakte daarbij zwaargewond.

De politie vermoedt dat de betrokkenen elkaar kennen en dat er sprake is van een onderling conflict. Dat moet nog worden onderzocht.