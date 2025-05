EU blijft werken aan handelsovereenkomst met VS

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zet zich volledig in voor het bereiken van een handelsovereenkomst die werkt voor zowel de VS als de EU. Dat zei Eurocommissaris Maroš Šefčovič van Handel in reactie op de tariefdreiging van Donald Trump. De Amerikaanse president dreigde eerder op de dag om een importheffing van 50 procent in te voeren tegen goederen uit de EU.

"De Europese Commissie blijft bereid om in goed vertrouwen samen te werken. De handel tussen de EU en de VS is ongeëvenaard en moet geleid worden door wederzijds respect, niet door dreigementen. We staan klaar om onze belangen te verdedigen", schreef Šefčovič in een bericht op socialemediaplatform X. Daarin gaf hij ook aan dat hij heeft gesproken met de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer.

Tijdens een persconferentie in het Witte Huis uitte Trump vrijdagavond zijn onvrede over de handelspraktijken en onderhandelingstactieken van de EU. Volgens hem valt moeilijk te onderhandelen met het landenblok. Trump wil de heffing van 50 procent per 1 juni invoeren.