EU-buitenlandchef: Rusland en China profiteren van heffingen VS

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten spelen met de aangekondigde heffingen voor Europese landen vooral China en Rusland in de kaart, zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Volgens haar dreigen zowel de VS als Europa hierdoor armer te worden en hebben alleen hun tegenstanders daar baat bij.

"China en Rusland zullen wel een goede dag hebben", schrijft Kallas op X. "Zij zijn degenen die profiteren van verdeeldheid onder bondgenoten."

De Amerikaanse president Donald Trump kwam met de heffingen tegen acht Europese landen, omdat zij Groenland en Denemarken steunen in hun verzet tegen de Amerikaanse annexatiedrang. Trump zegt het arctische eiland nodig te hebben voor de nationale veiligheid en om te voorkomen dat Rusland en China het zouden kunnen innemen.

Denemarken heeft gezegd dat er geen sprake is van een Chinese of Russische dreiging bij Groenland. Kallas benadrukt dat "als de veiligheid van Groenland in gevaar is, dan kunnen we dit binnen de NAVO aanpakken".