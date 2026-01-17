Handballers verliezen op EK van Zweden ondanks sterk begin

MALMÖ (ANP) - De Nederlandse handbalmannen hebben hun eerste duel op het EK verloren van Zweden. Ondanks het verlies liet de ploeg van bondscoach Staffan Olsson zich van zijn beste kant zien. Tegen de recordwinnaar van het EK en medegastland van dit toernooi werd het 36-31.

In de volgepakte Malmö Arena kon Nederland lang mee met de Zweden. Vlak voor rust, bij een achterstand van 12-11, moest Oranje-sterspeler Luc Steins met rood van het veld na het duwen van het doorgebroken Zweedse toptalent Nikola Roganović. Diezelfde Roganović, 19 jaar oud, scoorde de strafworp vanaf 7 meter die op de overtreding volgde. Op dat moment was het verschil gemaakt in het voordeel van het gastland.

Eerder op zaterdag wist Kroatië in de groep van Nederland met 32-29 te winnen van Georgië. Een plek bij de eerste twee in de groep van vier is nodig om de hoofdronde van het toernooi te bereiken. Nederland speelt maandag tegen Kroatië en woensdag tegen Georgië.