ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Handballers verliezen op EK van Zweden ondanks sterk begin

Sport
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 22:35
anp170126145 1
MALMÖ (ANP) - De Nederlandse handbalmannen hebben hun eerste duel op het EK verloren van Zweden. Ondanks het verlies liet de ploeg van bondscoach Staffan Olsson zich van zijn beste kant zien. Tegen de recordwinnaar van het EK en medegastland van dit toernooi werd het 36-31.
In de volgepakte Malmö Arena kon Nederland lang mee met de Zweden. Vlak voor rust, bij een achterstand van 12-11, moest Oranje-sterspeler Luc Steins met rood van het veld na het duwen van het doorgebroken Zweedse toptalent Nikola Roganović. Diezelfde Roganović, 19 jaar oud, scoorde de strafworp vanaf 7 meter die op de overtreding volgde. Op dat moment was het verschil gemaakt in het voordeel van het gastland.
Eerder op zaterdag wist Kroatië in de groep van Nederland met 32-29 te winnen van Georgië. Een plek bij de eerste twee in de groep van vier is nodig om de hoofdronde van het toernooi te bereiken. Nederland speelt maandag tegen Kroatië en woensdag tegen Georgië.
loading

POPULAIR NIEUWS

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

Loading