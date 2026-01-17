Nederlandse technologische industrie verontrust over heffingen

ZOETERMEER (ANP) - De ondernemersorganisatie voor de Nederlandse technologische industrie FME is verontrust over de nieuwe heffingen die de Verenigde Staten Nederland en zeven andere Europese landen wil opleggen. Dat zegt voorzitter Theo Henrar in reactie op de aankondiging van president Donald Trump.

"De Verenigde Staten zijn namelijk een van de belangrijkste exportbestemmingen voor de Nederlandse technologische industrie", aldus Henrar. "Het is op dit moment nog onduidelijk hoe deze tarieven er in de praktijk uit komen te zien, dus FME volgt de ontwikkelingen op de voet."

De heffingen worden opgelegd aan Nederland, Denemarken, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Finland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Die landen hebben deze week aangekondigd militairen te sturen naar Groenland voor een verkenningsmissie.

De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt 139 miljard euro, waarvan 59 miljard euro uit export. Machines zijn een van de belangrijkste Nederlandse exportproducten naar de Verenigde Staten.