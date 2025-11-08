EU en China worden lid van nieuwe coalitie rond emissiehandel

BELÉM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en China sluiten zich aan bij een nieuwe coalitie die gericht is op het verbeteren van de handel in CO2-rechten. Het initiatief streeft ernaar landen samen te brengen om praktijken en standaarden in zogenoemde koolstofmarkten op elkaar af te stemmen.

Er zijn tientallen emissiehandelssystemen in de wereld. Bedrijven die minder uitstoten dan hun toegewezen limiet, kunnen in zo'n systeem hun rechten verkopen aan bedrijven die hun limiet overschrijden.

De coalitie, die ook het Verenigd Koninkrijk, Canada, Chili, Armenië, Zambia, Frankrijk, Mexico en Duitsland omvat, werd vrijdag in Belém aangekondigd. In de Braziliaanse stad vindt deze maand de klimaattop plaats.

Brazilië is ook de drijvende kracht achter de nieuwe coalitie. Het Zuid-Amerikaanse land gelooft dat de integratie van koolstofmarkten een van de belangrijkste nalatenschappen van de top zou kunnen worden, omdat dit de handel in uitstootrechten zou vergemakkelijken en uiteindelijk zou helpen uitstoot te verminderen.