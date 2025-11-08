ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU en China worden lid van nieuwe coalitie rond emissiehandel

Economie
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 15:19
anp081125101 1
BELÉM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie en China sluiten zich aan bij een nieuwe coalitie die gericht is op het verbeteren van de handel in CO2-rechten. Het initiatief streeft ernaar landen samen te brengen om praktijken en standaarden in zogenoemde koolstofmarkten op elkaar af te stemmen.
Er zijn tientallen emissiehandelssystemen in de wereld. Bedrijven die minder uitstoten dan hun toegewezen limiet, kunnen in zo'n systeem hun rechten verkopen aan bedrijven die hun limiet overschrijden.
De coalitie, die ook het Verenigd Koninkrijk, Canada, Chili, Armenië, Zambia, Frankrijk, Mexico en Duitsland omvat, werd vrijdag in Belém aangekondigd. In de Braziliaanse stad vindt deze maand de klimaattop plaats.
Brazilië is ook de drijvende kracht achter de nieuwe coalitie. Het Zuid-Amerikaanse land gelooft dat de integratie van koolstofmarkten een van de belangrijkste nalatenschappen van de top zou kunnen worden, omdat dit de handel in uitstootrechten zou vergemakkelijken en uiteindelijk zou helpen uitstoot te verminderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2590737901

Ex-dieven onthullen: zo zien zij dat jouw huis een makkelijk doelwit is

shutterstock_2683546359

Rust in je portemonnee: Tien direct toepasbare bespaartips voor iedereen

gandr-collage (27)

De comeback van vergeten technologie: waarom faxen in Japan weer hip zijn

anp071125178 1

Dankzij Dilan zit het al vast. Verkenner Koolmees ziet voor kerst geen nieuw kabinet op bordes

170599377_m

Semaglutide in pilvorm werkt verbluffend goed: mensen verliezen een achtste van hun gewicht

shutterstock_646729540

Vroeger heette het een dutje, nu is het hip: helpt een powernap echt?

Loading