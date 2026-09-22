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EU en Filipijnen eens over vrijhandelsakkoord

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 6:06
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BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens over een handelsakkoord, meldt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Von der Leyen spreekt in een verklaring in de nacht van maandag op dinsdag van een vrijhandelsovereenkomst die voor beide partijen tastbare voordelen moet opleveren, waaronder nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen.
Von der Leyen reisde drie jaar geleden af naar Manilla, waar werd besloten om de onderhandelingen om tot een handelsakkoord te komen te herstarten. Ze reist in 2027 naar de Filipijnen om het vrijhandelsakkoord te tekenen.
Von der Leyen zegt meer vrijhandelsovereenkomsten te willen sluiten met landen in Zuidoost-Azië.
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