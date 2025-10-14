ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU en G7 in actie tegen Chinese exportbeperkingen

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 15:41
anp141025127 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - De EU werkt samen met leiders van de G7-landen aan een gezamenlijke reactie op China's "ongegronde" exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen, zei EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič dinsdag.
"Door dergelijke beperkingen hebben sommige bedrijven hun productie al moeten stilleggen, met echte economische schade tot gevolg", aldus Šefčovič. "Wij kunnen niet toekijken en hebben een gecoördineerde reactie nodig. Ik sta in nauw contact met mijn G7-collega's en ben ook in gesprek met China om oplossingen te vinden", zei de handelscommissaris. De G7-landen zijn de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan.
Volgens Šefčovič veroorzaken de exportcontroles van China op gewilde grondstoffen grote problemen in de Europese industrie. Vooral autofabrikanten hebben hier last van. China's aankondiging van verscherpte exportcontroles leidde vorige week al tot een escalatie van het handelsconflict met de VS.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536521789

Dat ging maar net goed: Ryanair-vliegtuig had nog voor 6 minuten brandstof

generated-image (1)

In deze 10 landen leven mensen het langst. Waarom staat Nederland op 25?

ANP-532488948

Waarom je beter niet te veel vleesvervangers kunt eten

ANP-532160106

5 tekenen dat je te aardig bent voor je geliefde

shutterstock_2568682761

Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

ANP-494521871 (1)

Werk jij ook vaak in de spookmodus? Dit doe je eraan

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

Loading