EU en G7 in actie tegen Chinese exportbeperkingen

BRUSSEL (ANP/AFP) - De EU werkt samen met leiders van de G7-landen aan een gezamenlijke reactie op China's "ongegronde" exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen, zei EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič dinsdag.

"Door dergelijke beperkingen hebben sommige bedrijven hun productie al moeten stilleggen, met echte economische schade tot gevolg", aldus Šefčovič. "Wij kunnen niet toekijken en hebben een gecoördineerde reactie nodig. Ik sta in nauw contact met mijn G7-collega's en ben ook in gesprek met China om oplossingen te vinden", zei de handelscommissaris. De G7-landen zijn de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan.

Volgens Šefčovič veroorzaken de exportcontroles van China op gewilde grondstoffen grote problemen in de Europese industrie. Vooral autofabrikanten hebben hier last van. China's aankondiging van verscherpte exportcontroles leidde vorige week al tot een escalatie van het handelsconflict met de VS.