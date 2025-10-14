Parlement Madagaskar stemt president weg, leger neemt macht over

ANTANANARIVO (ANP/AFP) - Het parlement van Madagaskar heeft gestemd voor de afzetting van president Andry Rajoelina, die het land is ontvlucht. Een hoge legerfunctionaris meldt dat de krijgsmacht de macht heeft overgenomen.

In totaal stemden 130 van de 163 parlementsleden voor de afzetting. Het grondwettelijk hof moet de afzetting nog bekrachtigen. Het kantoor van de president stelt dat de parlementaire zitting onwettig was. De stemming volgde kort nadat Rajoelina het parlement per decreet had geprobeerd te ontbinden.

Rajoelina vloog afgelopen weekend met een Frans militair toestel naar Dubai, na aanhoudende demonstraties tegen zijn regering. Hij zei naar een veiligere plek te zijn gegaan vanwege bedreigingen tegen zijn leven. Hij weigerde af te treden.