EU en Indonesië heffen tarieven landbouwproducten op met deal

BRUSSEL (ANP) - Bijna alle tarieven op landbouwproducten worden afgeschaft tussen de EU en Indonesië, als het aan de Europese Commissie ligt. Dat staat in de uitgewerkte handelsovereenkomst die Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) dinsdag presenteerde bij een bezoek aan Indonesië.

Wel blijven er importtarieven voor zogeheten 'gevoelige producten', zoals rijst, suiker en bananen, zodat de Europese markt niet overspoeld wordt.

Met de deal hoopt de EU ook meer waardevolle grondstoffen te importeren die belangrijk zijn voor de groene industrie, zoals nikkel dat voor batterijen en accu's nodig is. Verder moet het makkelijker worden voor EU-bedrijven om hun diensten aan te bieden in de Indonesische computer- en telecommunicatiesector, zo is afgesproken.

Vrijhandelsdeal India

De Europese Commissie heeft berekend dat EU-exporteurs met de deal jaarlijks 600 miljoen euro aan importkosten zullen besparen. De handelsdeal moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement.

De Europese Unie is de afgelopen maanden druk bezig wereldwijd zoveel mogelijk handelsdeals te sluiten, nu de handelsverhoudingen met de Verenigde Staten sinds het aantreden van Donald Trump als president zijn verslechterd. De Europese Commissie hoopt voor het einde van het jaar ook een vrijhandelsdeal met India te sluiten en de overeenkomst met de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) te hebben afgerond.

Volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zorgt de overeenstemming met het Zuidoost-Aziatische land voor "nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en boeren in een grote en groeiende economie". Zij kwam in juli al tot politieke overeenstemming over de deal met de Indonesische president Prabowo Subianto. De EU onderhandelt al sinds 2016 over de deal met Indonesië.