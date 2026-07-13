ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU geeft laatste goedkeuring herziene rechten vliegtuigpassagiers

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 11:38
anp130726092 1
BRUSSEL (ANP) - Lidstaten van de Europese Unie hebben maandag hun laatste goedkeuring gegeven aan herziene rechten voor vliegtuigpassagiers. Die moeten halverwege 2027 van kracht worden. Het voorstel kon eerder al rekenen op steun van het Europees Parlement.
De nieuwe regels moeten de rechten van passagiers verbeteren rond compensatie, informatievoorziening, communicatie met luchtvaartmaatschappijen en omboeken bij annuleringen en vertragingen.
Passagiers behouden het recht op compensatie als ze 3 uur vertraging oplopen. Het gaat om 250 euro voor vluchten tot 1500 kilometer, 400 euro tot 3500 kilometer en 600 euro voor verdere afstanden. Het huidige compensatieniveau wordt daarmee gehandhaafd, nadat de Europese Commissie jaren geleden nog had voorgesteld om de bedragen te verlagen.
Ook moeten vliegtuigmaatschappijen hun ticketprijzen transparanter weergeven. Verder komt er een verbod op het weigeren van boarding voor een terugvlucht als een passagier de heenreis niet heeft gemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

192329751_m

Wie als AOW’er gaat samenwonen, levert bijna 500 euro per maand in. Samenwoonboete houdt duizenden senioren gevangen in een te grote of ongeschikte woning.

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

shutterstock_2746071299

Koffie blijkt verrassende bondgenoot voor de lever – zelfs zonder cafeïne

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

185902628_m

We hebben een zesde zintuig waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord. En het is cruciaal voor je psychische gezondheid

Loading