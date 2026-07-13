EU geeft laatste goedkeuring herziene rechten vliegtuigpassagiers

BRUSSEL (ANP) - Lidstaten van de Europese Unie hebben maandag hun laatste goedkeuring gegeven aan herziene rechten voor vliegtuigpassagiers. Die moeten halverwege 2027 van kracht worden. Het voorstel kon eerder al rekenen op steun van het Europees Parlement.

De nieuwe regels moeten de rechten van passagiers verbeteren rond compensatie, informatievoorziening, communicatie met luchtvaartmaatschappijen en omboeken bij annuleringen en vertragingen.

Passagiers behouden het recht op compensatie als ze 3 uur vertraging oplopen. Het gaat om 250 euro voor vluchten tot 1500 kilometer, 400 euro tot 3500 kilometer en 600 euro voor verdere afstanden. Het huidige compensatieniveau wordt daarmee gehandhaafd, nadat de Europese Commissie jaren geleden nog had voorgesteld om de bedragen te verlagen.

Ook moeten vliegtuigmaatschappijen hun ticketprijzen transparanter weergeven. Verder komt er een verbod op het weigeren van boarding voor een terugvlucht als een passagier de heenreis niet heeft gemaakt.