Russische veiligheidsdienst op EU-sanctielijst om cyberaanvallen

BRUSSEL (ANP) - Een onderdeel van de Russische Federale Veiligheidsdienst (FSB) is maandag aan de EU-sanctielijst toegevoegd. "De FSB voert al jarenlang uiteenlopende kwaadwillige cyberactiviteiten uit die steeds ernstiger worden en gevolgen hebben voor de EU, haar lidstaten en internationale partners, met name Oekraïne", stelt EU-buitenlandchef Kaja Kallas in een verklaring.

De dienst wordt onder meer verantwoordelijk geacht voor het binnendringen in overheidsnetwerken en sabotage van kritieke infrastructuur. Nederland was een van de doelwitten van de cyberactiviteiten, net zoals onder meer Frankrijk, Duitsland, Polen, Cyprus, Slowakije, Roemenië en Finland.

Onder leiding of onder controle van Rusland hebben ook cybercriminelen "uiteenlopende kwaadwillige activiteiten uitgevoerd", schrijft Kallas.

"Wij veroordelen krachtig het gedrag van Rusland en het misbruik van dit cyberecosysteem, waarbij overheidsdiensten en kritieke infrastructuur worden aangevallen, wat leidt tot verstoringen en financiële verliezen."