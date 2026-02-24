EU-handelschef: regering-Trump wil zich aan handelsdeal houden

BRUSSEL (ANP/RTR) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump wil zich aan de handelsdeal met de EU houden, ondanks de nieuwe importtarieven. Dat stelt Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) dinsdag tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement.

De VS kondigden dit weekend nieuwe algehele importtarieven aan van 15 procent. Het is onduidelijk wat die betekenen voor de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Šefčovič zegt meerdere keren contact te hebben gehad met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer en minister van Handel Howard Lutnick.

"Beiden hebben me verzekerd dat ze achter de overeenkomst met de Europese Unie staan", aldus de Eurocommissaris.

Desondanks ontbreekt er nog altijd duidelijkheid over de deal, onderschrijft Šefčovič. Hij roept het parlement op een stemming over een deel van de handelsdeal zo snel mogelijk door te laten gaan zodra er duidelijkheid is. Die stemming werd maandag uitgesteld vanwege de nieuwe tarieven.