Warner Bros. ontvangt nieuw overnamevoorstel van Paramount

door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 16:48
NEW YORK (ANP/AFP) - Entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery heeft een herzien overnamevoorstel van Paramount Skydance ontvangen. Warner Bros. zegt het nieuwe bod te bekijken, maar de raad van bestuur liet weten de overnameovereenkomst met Netflix te blijven steunen. Details over het nieuwe voorstel zijn niet bekendgemaakt.
"We hebben een herzien voorstel van Paramount ontvangen om Warner Bros. Discovery over te nemen, dat we momenteel in overleg met onze financiële en juridische adviseurs aan het beoordelen zijn", aldus de raad. Wel liet het bedrijf weten dat de concurrerende deal met Netflix "van kracht blijft" en de bestuurders "de Netflix-transactie blijven aanbevelen", staat in de verklaring.
Paramount en Netflix zijn verwikkeld in een overnamestrijd voor Warner Bros. De raad van bestuur stemde eerder in om alleen de studio's en de streamingdienst HBO Max te verkopen aan Netflix voor bijna 83 miljard dollar. Paramount wil het hele bedrijf overnemen en bood eerder 108,4 miljard dollar.
