Meer bezoekers voor MOTORbeurs in Utrecht

UTRECHT (ANP) - De MOTORbeurs in Utrecht heeft dit jaar 97.000 bezoekers getrokken. Dat is 7 procent meer dan vorig jaar, laat de organisatie na het evenement weten.

Vorige week was de 40e editie van het evenement in de Jaarbeurs in Utrecht. Motorliefhebbers konden daar terecht voor de laatste modellen en technische snufjes. De organisatie had gehoopt op 100.000 bezoekers. Dat aantal is dus niet gehaald, maar de organisatie kijkt wel terug op een "sterke editie".

Volgens RAI Vereniging is een verschuiving te zien in het publiek dat de beurs bezoekt. "Steeds meer verschillende doelgroepen, waaronder jongeren en vrouwen, kiezen voor de motor", ziet de organisator. Eerder liet BOVAG al weten dat de verkoop van gebruikte motoren vorig jaar steeg, doordat steeds meer 18- tot 25-jarigen een motor kochten.

Alle grote motormerken waren er dit jaar bij en alle stands waren voor het eerst in jaren uitverkocht.