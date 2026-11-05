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EU-hof vernietigt uitspraak rond ongeldigheid KLM-coronasteun

Economie
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Hof van Justitie heeft een eerdere gerechtelijke uitspraak vernietigd waarin de goedkeuring van miljardensteun door de Nederlandse staat aan KLM tijdens de coronapandemie nietig was verklaard. KLM's rivaal Ryanair klaagde jarenlang over de steun, die volgens de Ierse budgetvlieger onrechtmatig was.
De Europese Commissie keurde in 2020 de Nederlandse steun van 3,4 miljard euro aan KLM goed, die als doel had om negatieve gevolgen van de coronapandemie aan te pakken. Na beroep van Ryanair stelde het Gerecht van het Hof van Justitie de budgetvlieger in het gelijk, omdat bij het verlenen van goedkeuring niet goed onderzocht zou zijn of de steun uitsluitend bij KLM terechtkwam.
De zaak kwam uiteindelijk voor het Europees Hof. Dat verwierp donderdag deels het beroep van Ryanair en verwijst de zaak terug naar het Gerecht, dat een nieuwe uitspraak moet doen over delen van het beroep van Ryanair waarover in eerste aanleg niet was geoordeeld.
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