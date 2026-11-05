Schiphol neemt meerderheidsbelang in noodlijdend vliegveld MAA

MAASTRICHT (ANP) - Schiphol wil een meerderheidsbelang van 80 procent nemen in Maastricht Aachen Airport (MAA). De provincie Limburg bezit nu 60 procent van de aandelen in het verlieslijdende vliegveld in de gemeente Beek en de Schiphol Group de overige 40 procent. Schiphol trekt 4 miljoen euro uit voor het verwerven van de aandelen en wil de komende jaren in totaal 33 miljoen euro investeren in MAA, zegt financieel topman Robert Carsouw.

Schiphol stelt dat er ruimte is voor groei in de Nederlandse luchtvaartsector en verwacht dat het vliegveld bij Maastricht daar een belangrijke rol in kan spelen. Schiphol en Maastricht zijn de enige vliegvelden in Nederland die commerciële luchtvracht afhandelen.

De luchthaven lijdt al jaren miljoenenverliezen. Limburg trok in 2022 tientallen miljoenen euro's uit om MAA in bedrijf te houden. Het vliegveld blijft echter ver achter bij de doelen voor vracht en passagiers uit het reddingsplan dat ten grondslag lag aan dat besluit.