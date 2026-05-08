EU: hoge prijs kerosine geen reden voor niet compenseren reiziger

BRUSSEL (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen zijn niet uitgezonderd van het compenseren van reizigers vanwege de hoge kerosineprijzen, aldus de Europese Commissie. Het dagelijkse bestuur van de EU presenteerde vrijdag richtlijnen voor onder meer de luchtvaartsector vanwege de hoge brandstofprijzen.

Die richtlijnen zijn geen nieuwe bindende regels, maar verduidelijken de al bestaande EU-wetgeving, aldus een woordvoerder van de Commissie. Als vluchten geannuleerd worden, blijven passagiers recht hebben op terugbetaling, omboeking of terugreis.

"Luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen worden vrijgesteld van het betalen van financiële compensatie als zij kunnen bewijzen dat de annulering is veroorzaakt door uitzonderlijke omstandigheden, zoals een lokaal brandstoftekort. De Commissie is van mening dat hoge brandstofprijzen niet als uitzonderlijke omstandigheid moeten worden beschouwd", staat in de richtlijn.

Hoewel kerosine duur is in de EU, is er nog geen sprake van een tekort, zei de woordvoerder.