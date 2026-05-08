Rheinmetall ziet veel vraag naar luchtverdediging in Golfregio

Economie
door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 12:54
DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall ziet een groeiende vraag naar zijn luchtverdedigingssystemen in het Midden-Oosten door de Iranoorlog. Het bedrijf verwacht het aantal systemen dat daar in gebruik is tegen eind 2027 bijna te verdubbelen, zei topman Armin Papperger in een interview met persbureau Bloomberg.
De luchtverdedigingssystemen van Rheinmetall kosten tientallen miljoenen dollars, maar de munitie is veel goedkoper dan die van andere raketsystemen. De systemen van het Duitse bedrijf zijn daarmee een gewilde optie voor landen in het Midden-Oosten voor de verdediging tegen goedkope Iraanse drones, die een aanhoudende dreiging vormen in de regio. Er zijn volgens de topman al ongeveer 150 Skyrangers en Skynexes in gebruik in de regio.
Dit jaar kan Rheinmetall slechts ongeveer tien Skyrangers en Skynexes aan de Golfregio leveren zonder Europese klanten te vragen hun leveringen uit te stellen, aldus Papperger.
