Zodra de eerste zonnestralen naar binnen vallen, zie je het meteen: stof, strepen op de ramen en hoekjes die je in de winter hebt overgeslagen. De voorjaarsschoonmaak is hét moment om je huis weer fris, licht en opgeruimd te maken. In dit artikel ontdek je 5 praktische schoonmaaktips die perfect passen bij het voorjaar en die je zonder moeite in één of twee dagen kunt uitvoeren.

1. Ramen lappen voor een echt voorjaarsgevoel

Schone ramen maken direct een wereld van verschil. Meer licht, een frissere uitstraling en minder sombere sfeer in huis.

Stof eerst vensterbanken, kozijnen en raamdecoratie.

Was de ramen met lauwwarm water en een beetje afwasmiddel.

Gebruik daarna water met een scheutje natuurazijn voor een streeploos resultaat.

Trek het raam droog met een raamtrekker en werk de randen af met een microvezeldoek.

2. Frisse slaapkamer: beddengoed, matras en kledingkast

De slaapkamer is dé plek waar je gezondheid en hygiëne samenkomen. Een voorjaarsbeurt zorgt voor betere nachtrust én een frisser gevoel.

Was al het beddengoed op een hogere temperatuur.

Stofzuig de matras rustig en draai of keer hem om.

Ventileer de slaapkamer goed door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.

Ruim de kledingkast op: winterkleding wassen, opbergen en plaats maken voor voorjaars- en zomerkleding.

3. Vloeren en verborgen stofnesten aanpakken

Tijdens de winter blijft stof graag hangen op plekken waar je niet dagelijks komt. De voorjaarsschoonmaak is hét moment om die verborgen stofnesten aan te pakken.

Schuif meubels van de muur en stofzuig erachter en eronder.

Neem plinten, de bovenkant van kasten en lampenkappen af met een licht vochtige doek.

Dweil harde vloeren met een mild schoonmaakmiddel of groene zeep.

Klop vloerkleden buiten uit en laat ze even luchten.

4. Ontspullen: minder rommel, makkelijker schoonmaken

Een belangrijk onderdeel van de voorjaarsschoonmaak is ontspullen. Hoe minder spullen je hebt, hoe minder je hoeft schoon te maken.

Werk per ruimte of per categorie: boeken, keukenspullen, badkamerproducten.

Maak drie stapels: houden, weggeven/verkopen en weggooien.

Breng bruikbare spullen direct naar de kringloop of zet ze online.

5. Hygiënische reset: vergeet aanraakpunten niet

Voor een echt frisse start in het voorjaar pak je ook de plekken aan die iedereen de hele dag door aanraakt.

Denk aan:

Deurklinken en lichtknoppen

Afstandsbedieningen en spelcomputers

Telefoons, tablets en toetsenborden

Keukenkastjes, koelkastdeur en prullenbak

Maak deze aanraakpunten schoon met een doekje en een mild, desinfecterend schoonmaakmiddel. Zo geef je je huis een hygiënische boost die perfect past bij de voorjaarsschoonmaak.