Overgevoeligheid bij kinderen wordt vaak ook hoogsensitiviteit genoemd. Een overgevoelig kind reageert sterker op prikkels uit de omgeving dan de meeste leeftijdsgenoten. Dit kan zich uiten in gedrag, emoties en lichamelijke reacties. Hieronder vind je vier typische gedragingen die kunnen wijzen op overgevoeligheid.

1. Snel overprikkeld raken

Overgevoelige kinderen zijn vaak gevoelig voor harde geluiden, felle lichten, drukte of sterke geuren. Ze kunnen bijvoorbeeld hun handen over hun oren doen bij lawaai, zich terugtrekken uit een drukke ruimte of klagen over kriebelende kleding. Dit komt doordat hun zenuwstelsel prikkels intenser verwerkt dan bij andere kinderen. Ze raken hierdoor sneller moe of geïrriteerd.

2. Sterke emotionele reacties

Een overgevoelig kind kan intens reageren op gebeurtenissen, complimenten of kritiek. Ze worden snel blij, verdrietig of boos en hebben soms moeite om deze emoties te reguleren. Een kleine opmerking kan hen diep raken, terwijl ze ook enorm kunnen genieten van positieve ervaringen. Soms lijkt het alsof ze ‘overdrijven’, maar voor hen voelt het echt heel intens.

3. Gevoelig voor stemmingen van anderen

Deze kinderen pikken snel emoties en spanningen van anderen op. Als iemand in het gezin boos of verdrietig is, kan het overgevoelige kind daar zelf ook somber of onrustig van worden. Ze zijn vaak heel empathisch en merken het direct als er iets speelt, zelfs als dit niet wordt uitgesproken.

4. Moeite met veranderingen en verrassingen

Overgevoelige kinderen houden meestal van voorspelbaarheid en structuur. Onverwachte veranderingen , zoals een andere leerkracht of een plotselinge wijziging in het dagprogramma, kunnen hen uit balans brengen. Ze kunnen dan prikkelbaar, teruggetrokken of zelfs boos reageren. Ook hebben ze vaak tijd nodig om nieuwe situaties te verwerken.

Waarom is het herkennen van deze gedragingen belangrijk?