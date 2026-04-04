EU-ministers van Financiën willen winstbelasting energiebedrijven

BERLIJN (ANP) - Vijf Europese ministers van Financiën willen dat de Europese Commissie een belasting op de winsten van energiebedrijven invoert, vanwege de flink gestegen brandstofprijzen door de Iranoorlog. De ministers van Duitsland, Italië, Spanje, Portugal en Oostenrijk deden deze oproep in een brief aan eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat), die persbureau Reuters heeft ingezien.

Ze schrijven dat zo'n maatregel een signaal zou zijn dat "we eensgezind zijn en in staat zijn om actie te ondernemen". "Het zou ook een duidelijke boodschap afgeven dat degenen die profiteren van de gevolgen van de oorlog hun steentje moeten bijdragen om de last voor het grote publiek te verlichten", staat in de brief. Daarin gaven ze geen details over hoe hoog de belasting volgens hen zou moeten zijn of voor welke bedrijven die moet gelden.