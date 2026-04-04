Israëlcentrum Nijkerk na explosie: schade beperkt, impact groot

door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 11:20
anp040426059 1
NIJKERK (ANP) - De schade van een explosie vrijdagavond bij het Israëlcentrum in Nijkerk (Gelderland) is beperkt gebleven, "maar de impact is groot". Dat stelt het centrum zaterdagochtend op zijn website. Bij een hek om het pand is een voorwerp ontploft en de politie doet onderzoek. Niemand raakte gewond.
In het pand zetelt de stichting Christenen voor Israël. "Als Christenen voor Israël zijn wij geschokt dat ons Israëlcentrum doelwit is van een aanslag. Dat dit plaatsvond op de vooravond van Pasen, het belangrijkste feest voor christenen, maakt het extra aangrijpend. Deze aanslag raakt niet alleen ons, maar is ook een signaal richting de Joodse gemeenschap in Nederland, die zich al langer geconfronteerd ziet met dreiging en intimidatie. Dat baart ons grote zorgen."
De politie heeft zaterdagochtend nog niemand kunnen aanhouden en vraagt mensen om informatie en beelden.
De gemeente Nijkerk beraadt zich nog op een eventuele reactie.
trump-mug-1024x569

"Donald, in november zal het voelen alsof je door Mike Tyson knockout bent geslagen"

ANP-359136471

Edwin de Roy van Zuydewijn gaat de Oranjes nog één keer treiteren

generated-image (11)

Wordt je buitenlandse vakantie deze zomer al duurder door de energiecrisis?

generated-image (4)

Volgens de psychologie vertonen intelligente mensen dit "raadselachtige" gedrag dat maar weinig mensen begrijpen.

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 07.36.37

Astronauten zijn halverwege de maan en sturen spectaculaire beelden door.

50572657_m

10 tips om geld te besparen tijdens het winkelen

