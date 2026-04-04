Israëlcentrum Nijkerk na explosie: schade beperkt, impact groot

NIJKERK (ANP) - De schade van een explosie vrijdagavond bij het Israëlcentrum in Nijkerk (Gelderland) is beperkt gebleven, "maar de impact is groot". Dat stelt het centrum zaterdagochtend op zijn website. Bij een hek om het pand is een voorwerp ontploft en de politie doet onderzoek. Niemand raakte gewond.

In het pand zetelt de stichting Christenen voor Israël. "Als Christenen voor Israël zijn wij geschokt dat ons Israëlcentrum doelwit is van een aanslag. Dat dit plaatsvond op de vooravond van Pasen, het belangrijkste feest voor christenen, maakt het extra aangrijpend. Deze aanslag raakt niet alleen ons, maar is ook een signaal richting de Joodse gemeenschap in Nederland, die zich al langer geconfronteerd ziet met dreiging en intimidatie. Dat baart ons grote zorgen."

De politie heeft zaterdagochtend nog niemand kunnen aanhouden en vraagt mensen om informatie en beelden.

De gemeente Nijkerk beraadt zich nog op een eventuele reactie.