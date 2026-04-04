Botten breken voor een bikini‑body: hoe ver mag cosmetische chirurgie gaan?

Een smallere taille tegen de prijs van gebroken ribben: in de VS wint zogeheten ‘rib‑remodeling’ terrein, een operatie waarbij de onderste ribben bewust worden gebroken en in een smallere stand laten vastgroeien. Chirurgen beloven een zandloperfiguur en twee tot vijf centimeter minder tailleomvang, voor tot wel 15.000 dollar. Tegenstanders waarschuwen voor klaplongen, zenuwbeschadiging en mogelijk chronische pijn. De vraag rijst: is dit een logische volgende stap in een cultuur die slankheid verheerlijkt, of een grensoverschrijdende ingreep waarvoor we later een hoge prijs betalen?