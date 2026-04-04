De nieuwste hype in de wereld van cosmetische chirurgie klinkt als een dystopische verhaallijn: voor een zandloperfiguur laten vooral jonge vrouwen
hun onderste ribben bewust breken en ‘hermodelleren’. De ingreep, rib‑remodeling genoemd, moet de taille blijvend enkele centimeters versmallen. Anders dan bij de oude methode, waarbij de onderste zwevende ribben werden weggehaald, blijven de ribben nu zitten maar worden ze tijdens de operatie gecontroleerd gebroken en naar binnen gezet.
Op sociale media wordt de techniek gepresenteerd als een relatief veilige upgrade van het lichaam, in dezelfde reeks als fillers, liposuctie en een buikwandcorrectie. Plastisch chirurgen die de procedure aanbieden, benadrukken dat er geen bot wordt verwijderd, de littekens klein zijn en patiënten vaak binnen enkele weken weer op de been zijn. Maar in medische kringen klinkt tegelijk stevige waarschuwing: de ribben zitten dicht bij de longen en vitale organen, waardoor een fout kan leiden tot een klaplong, orgaanschade of langdurige zenuwpijn.
Opvallend is dat de vraag niet vooral komt van mensen met ernstig overgewicht
, maar van vrouwen die al slank zijn en hun silhouet nog verder willen verfijnen. Het slankheidsideaal krijgt extra brandstof door afslankmiddelen als Ozempic, waarna “nog een extra operatietje” ineens als logische vervolgstap wordt gezien. Daarmee schuift de norm weer een stukje op: wat gisteren extreem leek, oogt vandaag als een luxe optie voor wie het kan betalen.
Botten breken voor een bikini‑body: hoe ver mag cosmetische chirurgie gaan?
Een smallere taille tegen de prijs van gebroken ribben: in de VS wint zogeheten ‘rib‑remodeling’ terrein, een operatie waarbij de onderste ribben bewust worden gebroken en in een smallere stand laten vastgroeien. Chirurgen beloven een zandloperfiguur en twee tot vijf centimeter minder tailleomvang, voor tot wel 15.000 dollar. Tegenstanders waarschuwen voor klaplongen, zenuwbeschadiging en mogelijk chronische pijn. De vraag rijst: is dit een logische volgende stap in een cultuur die slankheid verheerlijkt, of een grensoverschrijdende ingreep waarvoor we later een hoge prijs betalen?
De ingreep is in geen enkel land expliciet verboden, maar wordt in onder meer Australië en door diverse Europese chirurgen nadrukkelijk ontraden vanwege de risico’s en de twijfel over de langetermijneffecten. De kernvraag is dan ook minder medisch dan maatschappelijk: als we een gezond lichaam laten breken om te passen in een vluchtig schoonheidsideaal
, wie of wat is hier dan eigenlijk ‘misvormd’ – de ribben, of ons beeld van normaliteit?
