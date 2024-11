EU niet uit op handelsoorlog met China, zegt ambassadeur

SHANGHAI (ANP/RTR) - De Europese Unie wil niet in een handelsoorlog met China verzeild raken. Dat heeft EU-ambassadeur in China Jorge Toledo zaterdag gezegd tijdens een evenement in Shanghai. Volgens hem is het belangrijk dat er een gelijk speelveld komt voor bedrijven, zowel voor Europese ondernemingen in China als voor Chinese bedrijven in Europa. Maar de onderhandelingen daarover met Beijing hebben vooralsnog weinig opgeleverd, aldus Toledo.

De spanningen tussen de EU en China zijn de laatste tijd opgelopen nadat het landenblok een onderzoek was gestart naar de import van elektrische voertuigen. Volgens de Europese Commissie profiteren Chinese autofabrikanten van fikse staatssubsidies, die de concurrentiepositie van Europese fabrikanten bemoeilijken. Daarop heeft de EU de importheffingen op elektrische auto's uit China verhoogd, soms tot wel 45,3 procent.

Daarnaast is de EU in april gestart met een onderzoek naar Chinese overheidsaanbestedingen van medische apparatuur. Volgens Toledo lijken Europese fabrikanten ook in deze sector te worden "gediscrimineerd". "Als dat waar is, en we weten dat het waar is, zullen we Chinese bedrijven in Europa op dezelfde manier behandelen als wij hier worden behandeld", aldus de ambassadeur.

China heeft het niet laten zitten bij de onderzoeken van de EU en is ook zelf onderzoeken gestart, onder meer naar de Europese varkensvlees- en zuivelsector. Beijing kondigde een maand geleden maatregelen aan tegen het dumpen van brandy uit de EU op de Chinese markt.