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Franse zakenbank ziet veel mogelijkheden met kantoor in Amsterdam

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 12:58
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AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Franse zakenbank Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CIB) opent een kantoor in Amsterdam. Volgens het dochterbedrijf van de grote bank Crédit Agricole worden aanzienlijke mogelijkheden gezien op de Nederlandse markt door de ontwikkelingen op het gebied van energie, infrastructuur en technologie.
Crédit Agricole CIB breidt met het nieuwe kantoor zijn aanwezigheid in de Benelux uit. Het Amsterdamse kantoor gaat zich richten op diensten aan Nederlandse klanten en internationale bedrijven met activiteiten in ons land. Nederland telt volgens het financiële concern bedrijven die bezig zijn met de meest ambitieuze investeringsprogramma's van Europa.
Door fysiek aanwezig te zijn, wordt volgens de bank het klantencontact versterkt en kan lokale kennis beter ingezet worden. Ook zorgt het gebruik van de Nederlandse taal voor diepere zakelijke relaties, aldus een verklaring. De Nederlandse vertegenwoordiger is Erik Brommers.
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