EU-parlementariërs benieuwd naar gevolgen nu benzineauto blijft

STRAATSBURG (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs moeten nog bezien wat de gevolgen zijn van het afzwakken van het verbod op verbrandingsmotoren voor auto's. Oorspronkelijk moesten autofabrikanten per 2035 auto's produceren die geen CO2 uitstoten. De Europese Commissie heeft voorgesteld dat terug te brengen naar 90 procent minder uitstoot, waarmee productie van hybride auto's mogelijk blijft. CDA'er Tom Berendsen ziet "plussen en minnen" in dat plan van de Commissie.

"Het CDA gelooft in hoge ambities voor schone Europese auto's, het opnemen van groen staal in de productie en een forse stimulans voor batterijproductie in Europa. Tegelijkertijd zien we ook de zorgen over de Duitse auto-industrie en de moordende Chinese concurrentie", stelt Berendsen, die namens het CDA hoort bij de EVP, de grootste partijgroep in het parlement.

Mohammed Chahim, voor GroenLinks-PvdA aangesloten bij de sociaaldemocraten, denkt dat de Commissie niets opschiet met de versoepeling. "De keuze is simpel en cruciaal: blijven we vasthouden aan verouderde technologie voor kortetermijnwinst, of investeren we voluit in elektrisch rijden en langetermijngroei? Chinese autobouwers doen dat laatste en zijn onze aarzelende auto-industrie nu al aan het inhalen."

"We helpen de auto-industrie niet met het creëren van meer onzekerheid", stelt Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) namens de Groenen. "Dankzij de huidige regelgeving zijn autofabrikanten eindelijk begonnen met het produceren van goedkopere elektrische auto's. Een koerswijziging nu zou de overstap naar elektrische auto's alleen maar vertragen."

Zowel het Europarlement als de lidstaten moeten nog officieel een standpunt innemen over het voorstel.