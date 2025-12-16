Provincie Limburg voelt niets voor organiseren Vuelta-start

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg is niet van plan de start van de Ronde van Spanje in 2029 of 2030 binnen te halen. Het provinciebestuur werd daar begin dit jaar over gepolst door een "externe partij", maar concludeert na onderzoek dat de financiële en organisatorische risico's te groot zijn. Ook zou de Vuelta-start vergeleken met andere wielerevenementen zoals de Amstel Gold Race economisch relatief weinig opleveren voor Limburg.

Het provinciebestuur verwacht dat het qua capaciteit en expertise wordt overvraagd bij de komst van de Vuelta, een van de grootste wielerrondes ter wereld. De investeringen en dekkingen die nodig zijn om het evenement te organiseren, noemt Limburg onhaalbaar en niet-realistisch.

"Bovendien leert zowel deze analyse als onze ervaringen uit het verleden (WK wielrennen 2012) dat de financiële risico's van tekorten voor een groot gedeelte, zo niet volledig, bij ons als provincie liggen", aldus Limburg. Bij het WK in 2012 betaalde de provincie uiteindelijk ruim 2 miljoen euro extra om tekorten op te vangen, meldden regionale media. Dat was nodig doordat de organisatie failliet ging.

De Vuelta startte in 2022 in Utrecht en deed in drie etappes ook Breda en Den Bosch aan. Ook de Tour de France en de Giro d'Italia begonnen meerdere keren in Nederland, maar een Limburgse startplaats was er tot dusver niet.