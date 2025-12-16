Rechter schrapt 2 miljoen euro boete PostNL om te late bezorging

DEN HAAG (ANP) - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de boete van 2 miljoen euro geschrapt die PostNL in 2021 kreeg. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) legde PostNL de boete op. Het bedrijf stelde echter dat er sprake was van overmacht, omdat na de overname van concurrent Sandd problemen ontstonden op het netwerk van dat bedrijf.

Drie jaar geleden bepaalde de rechtbank in Rotterdam dat de post- en pakketbezorger de boete moest betalen, omdat het bedrijf in 2019 niet genoeg post op tijd had bezorgd. PostNL ging in hoger beroep en heeft dinsdag gelijk gekregen van het CBb.

PostNL moet minstens 95 procent van de brievenbuspost bezorgen op de eerstvolgende bezorgdag. Volgens een proefbriefonderzoek van de ACM bezorgde PostNL in 2019 slechts 94,34 procent op tijd. Het CBb zegt dat voor 0,6 procent van de onderzochte brieven niet is vastgesteld of ze te laat zijn bezorgd door vertraging bij PostNL.