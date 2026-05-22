EU schort importtarieven kunstmeststoffen een jaar op

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben vrijdag ingestemd met het opschorten van importtarieven voor bepaalde kunstmeststoffen voor de duur van een jaar. Dat voorstel deed de Europese Commissie in januari.

Met het voorstel hoopte Brussel de landbouwsector gunstiger te stemmen, zodat lidstaten eerder dit jaar akkoord zouden gaan met een handelsdeal met Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay). Europese boeren zijn namelijk bang weggeconcurreerd te worden door boeren uit deze landen, omdat zij goedkoper kunnen produceren.

Het tijdelijk afschaffen van de importtarieven op ureum en ammoniak zal landbouwers in de EU 60 miljoen euro besparen, zo is de inschatting. De uitzondering geldt niet voor kunstmeststoffen uit Rusland en Belarus.

Snelle ingang

De uitzondering van een jaar gaat snel in, zodra deze in het zogeheten Publicatieblad van de EU is afgedrukt.

De EU importeerde in 2024 zo'n 2 miljoen ton ammoniak en 5,9 miljoen ton ureum. De importtarieven variëren tussen de 5,5 en 6,5 procent.