Last van de menopauze? Zoek een jongere partner en gebruik seksspeeltjes (het helpt echt)

Een orgasme als medicijn tegen de overgang? Nieuw onderzoek suggereert dat het helpt. Wetenschappers ontdekten dat vrouwen die regelmatig masturberen – vooral met seksspeeltjes – minder last hebben van zowel lichamelijke als emotionele menopauzeklachten.

De overgang gaat vaak gepaard met slapeloosheid, opvliegers, stemmingswisselingen en vaginale droogheid. Toch blijft seksualiteit tijdens deze levensfase een onderbelicht onderwerp. Volgens hoofdonderzoeker Samantha Banbury leeft hardnekkig het idee dat seksualiteit automatisch afneemt met de leeftijd. “Dat klopt niet voor iedereen”, stelt ze.

Voor het onderzoek vulden 150 peri- en postmenopauzale deelnemers uitgebreide vragenlijsten in over hun seksuele gezondheid, relatiekwaliteit en mentale welzijn. De opvallendste conclusie: orgasmes bleken direct samen te hangen met minder overgangsklachten. Vooral het gebruik van seksspeeltjes leidde tot minder vermoeidheid, beter slapen en minder angst- en somberheidsklachten.

Mentaal welzijn speelt sleutelrol

Volgens de onderzoekers speelt mentaal welzijn hierin een sleutelrol. Seksueel genot lijkt niet alleen het lichaam, maar ook de geest positief te beïnvloeden. Dat maakt de emotionele impact van de menopauze beter hanteerbaar. Tegelijk benadrukken de wetenschappers dat zelfbevrediging geen wondermiddel is, maar mogelijk wel een waardevolle aanvulling op medische en psychologische begeleiding.

Een seksleven stopt niet bij de menopauze

Het onderzoek leverde bovendien opvallende inzichten op over relaties. Deelnemers met een jongere partner – minstens zeven jaar leeftijdsverschil – rapporteerden meer seksuele opwinding en minder fysieke klachten. Ook mensen in consensueel niet-monogame relaties bleken vaker orgasmes te ervaren en minder last te hebben van menopauzesymptomen dan monogame deelnemers.

De studie kent beperkingen: de onderzoeksgroep was relatief klein en cultureel weinig divers. Bovendien toont het onderzoek verbanden aan, maar geen directe oorzaak-gevolgrelaties. Toch zien de onderzoekers het als een belangrijke stap in het doorbreken van taboes rond ouder worden en seksualiteit. Want, zegt Banbury: “Een seksleven stopt niet bij de menopauze.”