EU verhoogt importtarieven voor landbouwproducten uit Rusland

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie verhoogt de importtarieven op landbouwproducten en meststoffen uit Rusland en Belarus, waarop tot nu toe geen extra douaneheffingen golden. Voor landbouwproducten gaat het om een verhoging van 50 procent. Dat hebben de EU-lidstaten donderdag besloten. Doel van de nieuwe heffingen is om de afhankelijkheid van de EU van deze import te verminderen en de Russische exportinkomsten te verlagen.

"Daarmee wordt het vermogen van Rusland om zijn brute oorlog te financieren verminderd", zei de Poolse minister Michał Baranowski (Economie en Handel).

De importheffingen op landbouwproducten waarvoor die nog niet golden, gaan op 1 juli in. De EU voerde in 2023 voor 380 miljoen euro aan landbouwproducten uit Rusland in, waarvoor hogere importtarieven gaan gelden. Vanuit Belarus had de import dat jaar een waarde van 92 miljoen euro.

De tariefverhogingen voor meststoffen worden geleidelijk doorgevoerd. Hiervoor geldt een overgangsperiode van drie jaar.