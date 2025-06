Afzetting en ontruiming na bomdreiging op TU in Wenen

WENEN (ANP) - De Oostenrijkse politie is met veel mensen uitgerukt voor een bomdreiging op de technische universiteit van Wenen. De politie meldde na onderzoek van een verdacht pakket dat er geen gevaar is en de afzettingen worden opgeheven.

Een man opende de deur van de universiteit, wierp een pakket naar binnen en zei: "Hij doet zo boem", meldde een politiewoordvoerder volgens Oostenrijkse media, waaronder ORF. De politie stuurde explosievendeskundigen en een bomhond naar de universiteit. Het universiteitsgebouw aan de Karlsplatz werd ook ontruimd.

Het voorval komt vlak na een dodelijke schietpartij op een middelbare school in Graz. Daar werden dinsdag tien mensen doodgeschoten. De vermoedelijke dader was de 21-jarige oud-leerling Artur A. Hij pleegde zelfmoord. De schietpartij was de dodelijkste aanval in de recente Oostenrijkse geschiedenis. De regering kondigde drie dagen nationale rouw af.