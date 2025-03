EU voert systeem biometrische controle reizigers geleidelijk in

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten zijn woensdag akkoord gegaan met de geleidelijke invoering van het systeem dat geautomatiseerd reizigers uit niet-EU-landen registreert. EU-landen die er klaar voor zijn, kunnen er ook voor kiezen dit zogenoemde Entry/Exit System (EES) in één keer volledig te gaan gebruiken. Dat gaat om landen die hun paspoortcontroles bijvoorbeeld al volledig hebben geautomatiseerd.

Een startdatum voor de invoering van het systeem is nog niet bepaald. Daarover moet een apart besluit worden genomen. Ook is nog niet duidelijk hoe lang die overgangsfase duurt voor lidstaten die het systeem stapsgewijs willen invoeren.

Bij elke stap moeten lidstaten meer reizigers van buiten de EU via dat nieuwe systeem registreren.

Overgangsfase

In de eerste zestig dagen van een overgangsfase hoeven nog geen biometrische gegevens te worden opgeslagen. Na drie maanden moeten de lidstaten het inreis-/uitreissysteem met biometrische functies bij minstens de helft van hun grensdoorlaatposten gebruiken. Aan het einde van de overgangsfase moeten alle reizigers van buiten de EU via het EES worden geregistreerd.

Het systeem wordt gebruikt voor reizigers met een visum en voor mensen die visumvrij naar een van de EU-lidstaten kunnen reizen. Elke keer als zij een EU-buitengrens oversteken, worden onder meer naam, biometrische gegevens en type reisdocument geregistreerd. Als de toegang wordt geweigerd, wordt dat ook opgeslagen.

De invoering van EES werd vorig jaar uitgesteld omdat een aantal landen, waaronder Nederland, er nog niet klaar voor was.