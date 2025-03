Brede kabinetsdelegatie bij stikstofoverleg met provincies en VNG

DEN HAAG (ANP) - In het Catshuis overlegt een delegatie van het kabinet woensdagmiddag met afvaardigingen van de provincies, gemeenten en waterschappen over mogelijkheden om de stikstofproblemen aan te pakken. Door de stikstofproblematiek is het moeilijker om vergunningen te krijgen, en dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bouw van woningen, de aanleg van wegen en verduurzamingsprojecten.

Provincies, gemeenten en waterschappen willen het kabinet duidelijk maken dat het oplossen van het stikstofprobleem geen uitstel verdraagt. Ze verwachten dat het kabinet een koers uitzet met maatregelen voor natuurherstel. Als het beter gaat met de natuur kan de vergunningverlening weer op gang komen, aldus het IPO en de VNG.

Minister-president Dick Schoof leidt deze speciale commissie die is ingesteld om "Nederland zo snel mogelijk van het stikstofslot te krijgen". Namens het kabinet zijn woensdag premier Schoof, de ministers Femke Wiersma (Landbouw), Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken), Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei), Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat), Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie) erbij, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.