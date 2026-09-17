ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU vraagt China om export hybride auto's te beperken, meldt FT

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 7:56
anp170926077 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft China gevraagd de export van hybride auto's vrijwillig te beperken. Ingewijden zeggen tegen zakenkrant Financial Times dat Brussel wil dat Beijing toezegt de verkoop van hybride voertuigen te beperken tot ongeveer 15 procent van de Europese markt. Het verzoek zou onderdeel uitmaken van een deal die een handelsoorlog moet voorkomen.
Momenteel geldt een beperking van ruim een derde van de markt. Europese autofabrikanten kampen al langer met flinke concurrentie van Chinese elektrische automakers als BYD, die vaak goedkopere modellen uitbrengen. Europese fabrikanten hebben daarop grote ontslagrondes aangekondigd. De EU wil dat China zijn industrie in toom houdt, anders volgen hogere importheffingen, waarschuwen de bronnen.
Een van de ingewijden zei dat het landenblok met het verzoek hoopt op een soortgelijke deal als in 1986 met Japan is gesloten. Dat land ging toen akkoord met exportbeperkingen op Japanse voertuigen, die tot 1999 bleven gelden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp160926122 1

Na twee jaar ziek word je straks sneller ontslagen, en je ontslagvergoeding verdwijnt ook: de dubbele klap uit Den Haag

229330959_m

Het gelukkigste beroep van Nederland: 80.000 euro bruto starterssalaris, vooropleiding niet nodig

179093793_m

"Paniek over aflossingsvrije hypotheek is onterecht"

rob jetten stelt zich kandidaat als lijsttrekker van d661689296957

Kabinet overweegt wettelijk verbod op volledige loondoorbetaling bij ziekte: 'zeer schadelijk'

stressed businesswoman holding her head pain having headache work there are people background

Burn-out met 28, na een jaar ontslagen: jongeren hebben het meest te verliezen bij korter ziekengeld

150961381_m

Uitgezaaide kanker bij kind verdween compleet na nieuwe behandeling

Loading