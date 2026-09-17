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Koning Charles wil belofte AI-toplieden om mensheid te beschermen

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 7:59
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse koning Charles heeft enkele van de belangrijkste figuren uit de wereld van kunstmatige intelligentie (AI) uitgenodigd om de verzekering te vragen dat zij hun uitvindingen onder controle kunnen houden. De Britse vorst organiseert de bijeenkomst om te bespreken hoe de technologie "kan worden ingezet ten gunste van de samenleving en de natuurlijke wereld".
"Mensen die waarde hechten aan onze menselijkheid en de essentiële morele component daarvan, zoeken angstig naar de geruststelling dat we de controle over ons lot niet zullen verliezen", zo zal koning Charles donderdag zeggen tijdens de koninklijke bijeenkomst in Schotland, volgens de voorbereide toespraak.
Demis Hassabis, medeoprichter van Google DeepMind, zal aanwezig zijn op de bijeenkomst, evenals hoge vertegenwoordigers van Nvidia, ChatGPT-maker OpenAI en Anthropic, bekend van chatbot Claude. Ook de Britse AI-minister Kanishka Narayan behoort tot de gasten.
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