EU wacht met reactie nieuwe tarieven Trump tot belletje met VS

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie wil pas reageren op de nieuwe aangekondigde tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump nadat handelschef Maroš Šefčovič heeft gebeld met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer. Dat telefoongesprek staat gepland om 15.00 uur.

De Amerikaanse president kondigde vrijdag onverwacht importtarieven van 50 procent aan op Europese producten. De EU en de VS waren in onderhandeling over de algehele importtarieven, die voor drie maanden verlaagd waren van 20 naar 10 procent.